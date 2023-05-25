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Российские парламентарии расширили перечень экстремистских материалов, за которые придется платить штраф

Общество
Российские парламентарии расширили перечень экстремистских материалов, за которые придется платить штраф

Российские парламентарии расширили перечень экстремистских материалов, за производство и распространение которых предусмотрен штраф. Речь идет о дополнении к статье 20.29 КоАП РФ.

Согласно принятому закону, в указанную норму добавляются экстремистские материалы, перечисленные в пункте 3 статьи 1 закона «О противодействии экстремистской деятельности». Это, в том числе, труды руководителей национал-социалистской рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, а также выступления и изображения руководителей групп, организаций или движений, признанных преступными в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала.

Кроме этого, в перечень попали выступления и изображения руководителей организаций, сотрудничавших с указанными выше группами, организациями или движениями. Данная инициатива была внесена на рассмотрение Госдумы в пакете с законопроектом, предлагающим считать экстремистскими материалами картографическую и иную продукцию, оспаривающую территориальную целостность РФ. Инициатива пока рассмотрена только в первом чтении 20 декабря 2022 года.
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