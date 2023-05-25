Российские парламентарии расширили перечень экстремистских материалов, за которые придется платить штраф

Кроме этого, в перечень попали выступления и изображения руководителей организаций, сотрудничавших с указанными выше группами, организациями или движениями. Данная инициатива была внесена на рассмотрение Госдумы в пакете с законопроектом, предлагающим считать экстремистскими материалами картографическую и иную продукцию, оспаривающую территориальную целостность РФ. Инициатива пока рассмотрена только в первом чтении 20 декабря 2022 года.