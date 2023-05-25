Российские парламентарии расширили перечень экстремистских материалов, за которые придется платить штраф

Российские парламентарии расширили перечень экстремистских материалов, за производство и распространение которых предусмотрен штраф. Речь идет о дополнении к статье 20.29 КоАП РФ.
Согласно принятому закону, в указанную норму добавляются экстремистские материалы, перечисленные в пункте 3 статьи 1 закона «О противодействии экстремистской деятельности». Это, в том числе, труды руководителей национал-социалистской рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, а также выступления и изображения руководителей групп, организаций или движений, признанных преступными в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала.
Кроме этого, в перечень попали выступления и изображения руководителей организаций, сотрудничавших с указанными выше группами, организациями или движениями. Данная инициатива была внесена на рассмотрение Госдумы в пакете с законопроектом, предлагающим считать экстремистскими материалами картографическую и иную продукцию, оспаривающую территориальную целостность РФ. Инициатива пока рассмотрена только в первом чтении 20 декабря 2022 года.