Пенсионер умер за рулем машины от сердечного приступа на улице Аврова в Петербурге

Водитель автомобиля «Форд Фокус» во время движения почувствовал себя плохо, выехал на встречную полосу и столкнулся с отбойником. Как передает группа во «ВКонтакте» «Дорожный инспектор», пенсионер скончался на месте.
Инцидент произошел днем 24 мая на улице Аврова в Петродворцом районе Северной столицы. По предварительной информации, у 72-летнего водителя случился сердечный приступ, из-за чего он потерял управление и врезался в ограждение.
Ранее на пешеходном переходе Богатырского проспекта профессор Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта сбил 11-летнего велосипедиста.