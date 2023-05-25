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Туристка сломала череп и позвоночник в результате падения с обрыва в Дагестане из-за селфи

Происшествия
Туристка сломала череп и позвоночник в результате падения с обрыва в Дагестане из-за селфи

Множественные переломы получила 39-летняя туристка, упавшая с обрыва в Дагестане. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Пострадавшая родом из Екатеринбурга. Она находилась в составе туристической группы из 18 человек. Маршрут туристов проходил по горам в Гунибском районе Дагестана. Во время группового селфи 39-летняя женщина оступилась и упала с десятиметрового обрыва.

В результате падения женщина получила множественные переломы, в том числе основания черепа и позвоночника. В настоящее время пострадавшую поставляют в махачкалинскую больницу вертолетом. Она находится без сознания.

Ранее в Дагестане произошел другой инцидент. На дороге из Буйнакска в Кизилюрт столкнулись пассажирский микроавтобус «Газель» и грузовой «КАМАЗ».
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