Туристка сломала череп и позвоночник в результате падения с обрыва в Дагестане из-за селфи

Пострадавшая родом из Екатеринбурга. Она находилась в составе туристической группы из 18 человек. Маршрут туристов проходил по горам в Гунибском районе Дагестана. Во время группового селфи 39-летняя женщина оступилась и упала с десятиметрового обрыва.