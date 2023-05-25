Российские ученые извлекли флоротаннин из водорослей для лечения рака и диабета

По данным радио Sputnik, ученые обнаружили полезные свойства находящегося в водорослях флоротаннина. Эти метаболиты являются мощными антиоксидантами, которые станут природной альтернативой синтетическим в медицине и косметике. Специалисты уверены, что вещество может помочь в борьбе с онкологическими заболеваниями и диабетом.