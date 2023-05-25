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Российские ученые извлекли флоротаннин из водорослей для лечения рака и диабета

Общество
Российские ученые извлекли флоротаннин из водорослей для лечения рака и диабета

Исследователи из Мурманского морского биологического института разработали способ извлечения экстракта из арктических бурых водорослей, обладающего противораковыми свойствами.

По данным радио Sputnik, ученые обнаружили полезные свойства находящегося в водорослях флоротаннина. Эти метаболиты являются мощными антиоксидантами, которые станут природной альтернативой синтетическим в медицине и косметике. Специалисты уверены, что вещество может помочь в борьбе с онкологическими заболеваниями и диабетом.

Исследователи нашли новый эффективный способ извлечения экстракта из водорослей. Они использовали естественный растворитель на основе молочной кислоты, который справился с задачей лучше ранее используемого спиртового раствора.

Ранее ученые из Томского университета нашли способ правильной утилизации углекислого газа. Специалисты назвали захоронение отработанного природного ископаемого самым экологичным методом утилизации.
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