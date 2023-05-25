Российские ученые извлекли флоротаннин из водорослей для лечения рака и диабета

Исследователи из Мурманского морского биологического института разработали способ извлечения экстракта из арктических бурых водорослей, обладающего противораковыми свойствами.
По данным радио Sputnik, ученые обнаружили полезные свойства находящегося в водорослях флоротаннина. Эти метаболиты являются мощными антиоксидантами, которые станут природной альтернативой синтетическим в медицине и косметике. Специалисты уверены, что вещество может помочь в борьбе с онкологическими заболеваниями и диабетом.
Исследователи нашли новый эффективный способ извлечения экстракта из водорослей. Они использовали естественный растворитель на основе молочной кислоты, который справился с задачей лучше ранее используемого спиртового раствора.
Ранее ученые из Томского университета нашли способ правильной утилизации углекислого газа. Специалисты назвали захоронение отработанного природного ископаемого самым экологичным методом утилизации.