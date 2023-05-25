Россия возобновит регулярное авиасообщение с Кубой с 1 июля

«Аэрофлот» открыл продажу билетов на рейсы в кубинский город Варадеро. Об этом сообщили представители авиакомпании.
Отмечается, что регулярное авиасообщение с Кубой возобновится с 1 июля. Выполнять рейсы будет авиакомпания «Россия» на широкофюзеляжных лайнерах Boeing 777.
Регулярными станут два рейса в неделю – по четвергам и субботам. При этом с 5 сентября планируется добавить еще один – на Кубу можно будет летать по вторникам.
Варадеро является одним из крупнейших городов для отдыха в Карибском бассейне. Протяженность курортной зоны составляет 20 километров. В городе расположено 60 отелей.
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что Россия и Куба переходят на расчеты в рублях. Российскими картами «Мир» можно будет расплачиваться в магазинах, кафе и ресторанах республики. Внедрение платежной системы произойдет в ближайшее время.