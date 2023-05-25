Суд Петербурга зарегистрировал дело об убийстве 30-летней давности в отношении криминального авторитета Кулибабы

По предварительной информации известно, что Кулибаба обвиняется по ч.3 ст.33 – пп.а,е ч.2 ст.105, ч.3 ст.30, ч.3 ст.33 – пп.а,е ч.2 ст.105, ч.1 ст.209 УК РФ. Также по нему проходят Владимир Карпинский и Анатолий Мотыль. В суд направлено ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных.