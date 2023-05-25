Житель Кемерова получит паспорт и впервые сядет за парту в 33 года

В этом году в Кемерове впервые пойдет в школу 33-летний ученик. Речь о местном жителе Николае Сундукове, который, дожив до этого возраста, никогда не имел никаких документов и волею обстоятельств даже не выучился читать и писать.
Как рассказал Николай, сразу после рождения он попал в приемную семью. Родители не стали оформлять на него никаких документов. Не отдали его также в детский сад и в школу, передает издание Life. Когда ему исполнилось 15 лет, он сбежал из дома, устроился на работу, конечно, неофициально. Позже познакомился с женщиной, в неофициальном браке с которой на свет появились двое детей.
По словам Николая, все это время не было времени заняться документами, надо было работать, содержать семью. Когда же он обратился в паспортный стол, выяснилось, что его как бы не существует; никаких сведений о нем нет ни в одном государственном органе. В больнице, где он родился, сказали, что записи об этом утеряны. Пришлось обращаться в прокуратуру.
В надзорном ведомстве Николаю помогли. В скором времени у него появится паспорт. В первую очередь он собирается узаконить брак, вписать в паспорт жену и детей. Затем пойдет учиться читать и писать, чтобы освоить профессию, которая придется ему по душе. Вот так, в 33 года человек словно начинает жить заново.