Житель Кемерова получит паспорт и впервые сядет за парту в 33 года

По словам Николая, все это время не было времени заняться документами, надо было работать, содержать семью. Когда же он обратился в паспортный стол, выяснилось, что его как бы не существует; никаких сведений о нем нет ни в одном государственном органе. В больнице, где он родился, сказали, что записи об этом утеряны. Пришлось обращаться в прокуратуру.