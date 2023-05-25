Американские стоматологи назвали самые опасные для здоровья зубов конфеты

Результаты исследования были опубликованы в журнале Health. Самыми вредными для здоровья оказались желательные конфеты, такие как ириски и мармелад. Их опасность эксперты объяснили тем, что человек долго держит сладость во рту, из-за чего время разрушительного действия на зубную эмаль возрастает.