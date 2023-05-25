Американские стоматологи назвали самые опасные для здоровья зубов конфеты

Сладости провоцируют разрушение зубной эмали и возникновение кариеса, который может влиять на общий иммунитет. Специалисты Американской ассоциации стоматологов выстроили шкалу опасности конфет.
Результаты исследования были опубликованы в журнале Health. Самыми вредными для здоровья оказались желательные конфеты, такие как ириски и мармелад. Их опасность эксперты объяснили тем, что человек долго держит сладость во рту, из-за чего время разрушительного действия на зубную эмаль возрастает.
На вторую строчку антирейтинга стоматологи разместили карамельные конфеты. На третьем месте оказались сладости с кислинкой, поскольку входящая в их состав кислота пагубно влияет на эмаль, пишет Planet Today.
Самыми безвредными были признаны шоколадные конфеты. Их вкус и качество выше, чем у карамели, и они менее вредны для здоровья.
Ранее врач Сергей Алендеев перечислил сладости, которые полезны для здоровья. В список вошли зефир и халва.