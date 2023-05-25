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Американские стоматологи назвали самые опасные для здоровья зубов конфеты

Общество
Американские стоматологи назвали самые опасные для здоровья зубов конфеты

Сладости провоцируют разрушение зубной эмали и возникновение кариеса, который может влиять на общий иммунитет. Специалисты Американской ассоциации стоматологов выстроили шкалу опасности конфет.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Health. Самыми вредными для здоровья оказались желательные конфеты, такие как ириски и мармелад. Их опасность эксперты объяснили тем, что человек долго держит сладость во рту, из-за чего время разрушительного действия на зубную эмаль возрастает.

На вторую строчку антирейтинга стоматологи разместили карамельные конфеты. На третьем месте оказались сладости с кислинкой, поскольку входящая в их состав кислота пагубно влияет на эмаль, пишет Planet Today.

Самыми безвредными были признаны шоколадные конфеты. Их вкус и качество выше, чем у карамели, и они менее вредны для здоровья.

Ранее врач Сергей Алендеев перечислил сладости, которые полезны для здоровья. В список вошли зефир и халва.
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