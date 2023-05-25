Томский профориентолог Екатерина Краснова сообщила, как выпускнику выбрать специальность

Выпускники общеобразовательных заведений Томска и Томской области празднуют последний звонок. Определиться с выбором работы – важный шаг в жизни подростка. О том, как выбрать профессию правильно, рассказала профориентолог Екатерина Краснова.
По словам эксперта, нужно наблюдать за ребенком и фиксировать, что ему нравится, пишет tomsk.aif.ru. Сделать выбор в пользу той или иной профессии иногда бывает трудно. Поэтому большую помощь выпускнику могут оказать родители, показав ему его сильные стороны, отметила профориентолог.
Следует в первую очередь ориентироваться на то, что любимо, комфортно, интересно и хорошо получается, советует специалист. Нужно составить перечень и выбрать из него две-три профессии. У подростков есть свободное лето, которое они могут использовать для стажировки. А стажировка в свою очередь даст тот бесценный опыт, который поможет затем определиться с профессией, подчеркнула Краснова.