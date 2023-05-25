Томский профориентолог Екатерина Краснова сообщила, как выпускнику выбрать специальность

Следует в первую очередь ориентироваться на то, что любимо, комфортно, интересно и хорошо получается, советует специалист. Нужно составить перечень и выбрать из него две-три профессии. У подростков есть свободное лето, которое они могут использовать для стажировки. А стажировка в свою очередь даст тот бесценный опыт, который поможет затем определиться с профессией, подчеркнула Краснова.