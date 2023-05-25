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Замглавы Офиса президента Украины Жовква допустил начало контрнаступления после получения необходимого оружия

Политика
Замглавы Офиса президента Украины Жовква допустил начало контрнаступления после получения необходимого оружия

Вооруженные силы Украины продолжают готовиться к контрнаступлению. ВСУ приступят к нему только после того, как получат необходимое вооружение от Запада. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква.

Замглавы отметил, что украинские войска в настоящий момент продолжают планировать успешную контратаку. После доставки боеприпасов от западных союзников они будут в полной мере готовы приступить к осуществлению плана.

Однако чуть ранее советник главы офиса Михаил Подоляк в эфире итальянского телеканала RAI-1 выступил с утверждением, что наступление киевской армии уже началось несколько дней назад.
Украина контрнаступление Игорь Жовква
Военкоры ФАН