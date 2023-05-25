Замглавы Офиса президента Украины Жовква допустил начало контрнаступления после получения необходимого оружия

Вооруженные силы Украины продолжают готовиться к контрнаступлению. ВСУ приступят к нему только после того, как получат необходимое вооружение от Запада. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква.