Замглавы Офиса президента Украины Жовква допустил начало контрнаступления после получения необходимого оружия

Вооруженные силы Украины продолжают готовиться к контрнаступлению. ВСУ приступят к нему только после того, как получат необходимое вооружение от Запада. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква.
Замглавы отметил, что украинские войска в настоящий момент продолжают планировать успешную контратаку. После доставки боеприпасов от западных союзников они будут в полной мере готовы приступить к осуществлению плана.
Однако чуть ранее советник главы офиса Михаил Подоляк в эфире итальянского телеканала RAI-1 выступил с утверждением, что наступление киевской армии уже началось несколько дней назад.