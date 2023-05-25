Лыжник Алексей Петухов выразил надежду на возвращение российских спортсменов в международные соревнования

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) обратился к международным спортивным федерациям, рекомендовав им не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям. После этого атлетов из России и Белоруссии стали отстранять от участия в состязаниях.