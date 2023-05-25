Лыжник Алексей Петухов выразил надежду на возвращение российских спортсменов в международные соревнования

Лыжник Алексей Петухов назвал решение Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) продлить отстранение атлетов из России от мировых соревнований «нехорошей новостью». Спринтер выразил надежду на скорое исправление ситуации, пишет «Газета.Ru».
Бронзовый призер Олимпиады—2010 заявил, что необходимо выстраивать диалог и искать возможности для участия россиян в международных турнирах. Петухов констатировал, что происходящие политические события накладывают отпечаток и на спортсменов.
«Хочется верить, что в скором будущем, уже в этом году, вопрос разрешится и наши «зимники» будут участвовать в международных соревнованиях, а «летники» все-таки поедут на Олимпиаду», — добавил российский лыжник.
В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) обратился к международным спортивным федерациям, рекомендовав им не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям. После этого атлетов из России и Белоруссии стали отстранять от участия в состязаниях.