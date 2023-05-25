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Запланированный концерт Дианы Арбениной отменили в Нальчике из-за плохого самочувствия певицы

Происшествия
Запланированный концерт Дианы Арбениной отменили в Нальчике из-за плохого самочувствия певицы

Выступление Дианы Арбениной, которое было запланировано на 7 июня в городе Нальчик, отменено. Об этом сообщили представители Зеленого театра, где и должен был состояться концерт.

По имеющейся информации, отмена выступления связана с состоянием здоровья певицы. При этом в Зеленом театре отметили, что организаторы тура Арбениной отменяют концерты во всех городах, где должны были состояться выступления.

Ранее певица впервые спела для жителей Армении. Концерт Арбениной состоялся 15 мая в Ереване — он проходил в зале, рассчитанном на 2000 зрителей. Большую часть билетов удалось продать. Отмечается, что аудитория встретила певицу очень тепло, на бис она спела несколько песен. Тогда с состоянием здоровья вокалистки все было нормально, информации о недугах не поступало.
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