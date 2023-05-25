Запланированный концерт Дианы Арбениной отменили в Нальчике из-за плохого самочувствия певицы

Ранее певица впервые спела для жителей Армении. Концерт Арбениной состоялся 15 мая в Ереване — он проходил в зале, рассчитанном на 2000 зрителей. Большую часть билетов удалось продать. Отмечается, что аудитория встретила певицу очень тепло, на бис она спела несколько песен. Тогда с состоянием здоровья вокалистки все было нормально, информации о недугах не поступало.