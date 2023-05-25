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Эндокринолог Тесленко рекомендовала употреблять морепродукты для профилактики заболеваний щитовидной железы

Происшествия
Эндокринолог Тесленко рекомендовала употреблять морепродукты для профилактики заболеваний щитовидной железы

Эндокринолог Светлана Тесленко рассказала, что можно сделать для профилактики заболеваний щитовидной железы. Чтобы поддержать здоровье такого важного органа, врач рекомендовала принимать витамин D и употреблять морепродукты, пишет «Газета.Ru».

По словам медицинского работника, нормальное состояние щитовидной железы зависит от многих факторов. В их числе присутствие в пище необходимого количества макро и микронутриентов: уже упомянутый витамин D, а также йод, селен, железо, цинк, хром и полноценный белок. Чтобы получить перечисленные полезные вещества, Тесленко советует насытить рацион морепродуктами, а также употреблять йодированную соль вместо обычной.

Для восполнения дефицита цинка помогут тыквенные семечки, чеснок и устрицы. Кроме того, следует систематически избегать стресса, настаивает врач.
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