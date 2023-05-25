Эндокринолог Тесленко рекомендовала употреблять морепродукты для профилактики заболеваний щитовидной железы

По словам медицинского работника, нормальное состояние щитовидной железы зависит от многих факторов. В их числе присутствие в пище необходимого количества макро и микронутриентов: уже упомянутый витамин D, а также йод, селен, железо, цинк, хром и полноценный белок. Чтобы получить перечисленные полезные вещества, Тесленко советует насытить рацион морепродуктами, а также употреблять йодированную соль вместо обычной.