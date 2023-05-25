Воронежские хирурги спасли мужчину с опасным огнестрельным ранением

Бригада воронежских медиков под руководством заведующего хирургическим отделением №2 Сергея Оводкова успешно провела сложную операцию.
Пациента в приемное отделение областной больницы №1 привезла бригада скорой помощи. Молодой человек жаловался на невыносимую боль в животе. Врачи диагностировали у пострадавшего сквозную огнестрельную рану в области печени с повреждением желчного пузыря, сообщает «Обозреватель.Врн».
При этом в брюшной полости у пациента скопилась свободная жидкость. Без хирургического вмешательства мужчина был обречен. Врачи смогли спасти ему жизнь, проведя сложнейшую операцию. Уже через 17 дней после этого мужчину выписали из больницы. Полиция выясняет обстоятельства ранения.