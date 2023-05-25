Воронежские хирурги спасли мужчину с опасным огнестрельным ранением

При этом в брюшной полости у пациента скопилась свободная жидкость. Без хирургического вмешательства мужчина был обречен. Врачи смогли спасти ему жизнь, проведя сложнейшую операцию. Уже через 17 дней после этого мужчину выписали из больницы. Полиция выясняет обстоятельства ранения.