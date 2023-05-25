Яйца краснокнижных журавлей из Окского заповедника улетели на Дальний Восток

По словам Кашенцевой, в конце апреля в гнездах японских журавлей, расположенных на территории Питомника редких видов журавлей Окского заповедника, было уже пять яиц, а первые из отложенных в этом сезоне приближались к вылуплению, сообщает РИА «7 новостей».