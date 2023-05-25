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Яйца краснокнижных журавлей из Окского заповедника улетели на Дальний Восток

Общество
Яйца краснокнижных журавлей из Окского заповедника улетели на Дальний Восток

Старший научный сотрудник, кандидат биологических наук Татьяна Кашенцева рассказала об отправке ценного груза.

По словам Кашенцевой, в конце апреля в гнездах японских журавлей, расположенных на территории Питомника редких видов журавлей Окского заповедника, было уже пять яиц, а первые из отложенных в этом сезоне приближались к вылуплению, сообщает РИА «7 новостей».

Поэтому встал вопрос об отправке их самолетом на Станцию реинтродукции редких видов птиц Хинганского заповедника на Дальнем Востоке. Как отметила Кашенцева, данное сотрудничество ведется в рамках научно-производственной программы Евроазиатской ассоциации зоопарков и аквариумов.
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