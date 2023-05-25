Жительнице финской Хейнолы заблокировали счет из-за клички ее собаки Иры в комментарии к транзакции

Об инциденте сообщает общественная телерадиовещательная корпорация YLE. По данным СМИ, гражданку Финляндии заподозрили в нарушении европейских санкций против Ирана. Вероятно, всему виной написание клички собаки Иры, указывающей на принадлежность страховки. Согласно правилам финского языка, такая форма пишется как Iran, то есть идентично названию ближневосточного государства, против которого ЕС ввел санкции.