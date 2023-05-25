Жительнице финской Хейнолы заблокировали счет из-за клички ее собаки Иры в комментарии к транзакции

Неприятная история случилась с жительницей финского города Хейнола из-за ее собаки по кличке Ира. Минни Мунте заблокировали банковский счет, поскольку в комментарии к транзакции значилось «Iran vakuutus» (с финского языка «страховка Иры»).
Об инциденте сообщает общественная телерадиовещательная корпорация YLE. По данным СМИ, гражданку Финляндии заподозрили в нарушении европейских санкций против Ирана. Вероятно, всему виной написание клички собаки Иры, указывающей на принадлежность страховки. Согласно правилам финского языка, такая форма пишется как Iran, то есть идентично названию ближневосточного государства, против которого ЕС ввел санкции.
Система распознавания платежей могла принять транзакцию за перевод в Иран или как что-то, связанное с этой страной. Теперь в ситуации предстоит разбираться правоохранительным органам.