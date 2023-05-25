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Разлагающееся тело пенсионерки в полиэтилене обнаружили на балконе квартиры в Мурино

Происшествия
Разлагающееся тело пенсионерки в полиэтилене обнаружили на балконе квартиры в Мурино

В Ленобласти на балконе квартиры нашли тело 58-летней завернутой в полиэтилен женщины, сообщает «РЕН.ТВ». Правоохранители задержали подозреваемую.

Сосед погибшей сообщил в правоохранительные органы о едком трупном запахе, распространяющемся по парадной жилого дома в Мурино. Полицейские прибыли на место и проникли в квартиру, где обнаружили мертвую женщину на балконе студии. Тело пенсионерки было завернуто в полиэтилен.

Спустя несколько часов правоохранители задержали подозреваемую в убийстве. Отмечается, что она имела такую же фамилию, что и у погибшей. Сотрудники полиции выясняют детали происшествия и устанавливают, кем женщины приходятся друг другу.

Ранее трупы мужчины и женщины обнаружили в квартире на Ильюшина в Санкт-Петербурге. Тела погибших направлены в морг для выяснения обстоятельств смерти.
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