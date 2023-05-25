Разлагающееся тело пенсионерки в полиэтилене обнаружили на балконе квартиры в Мурино

Сосед погибшей сообщил в правоохранительные органы о едком трупном запахе, распространяющемся по парадной жилого дома в Мурино. Полицейские прибыли на место и проникли в квартиру, где обнаружили мертвую женщину на балконе студии. Тело пенсионерки было завернуто в полиэтилен.