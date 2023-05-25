Глава разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что живет с осколком в теле после ранения в Донбассе

Генерал-майор заявил, что часть снаряда нельзя вынуть из тела, так как это представляет опасность для организма. Буданов отметил, что во время боевых действий в Донбассе у него пострадали спина и шея. Покинуть опасную локацию помог выброс адреналин, пишет URA.ru.