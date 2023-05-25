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Глава разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что живет с осколком в теле после ранения в Донбассе

Происшествия
Глава разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что живет с осколком в теле после ранения в Донбассе

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал о последствиях ранения в Донбассе. Он отметил, что после этого живет с осколком в теле.

Генерал-майор заявил, что часть снаряда нельзя вынуть из тела, так как это представляет опасность для организма. Буданов отметил, что во время боевых действий в Донбассе у него пострадали спина и шея. Покинуть опасную локацию помог выброс адреналин, пишет URA.ru.

Ранее начальник ГУР прокомментировал подготовку ВСУ к контрнаступлению. Он заявил, что военнослужащие приступят к атаке в ближайшее время.
кирилл буданов Украина Донбасс
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