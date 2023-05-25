Врач-хирург Сергей Головинский назвал способы профилактики онкологических заболеваний

Эксперты ВОЗ заявляют, что каждый четвертый житель Земли за время жизни так или иначе столкнется с онкологией. О том, как этого избежать сообщил хирург, торакальный онколог, эндоскопист-бронхолог, пульмонолог, к. м. н. Сергей Головинский.
Как пишет сетевое издание «Yakutsk.ru», современные заключения приводят к тому, что 7-8 больных из 10 не могут узнать причину своего заболевания раком. В прочих случаях причиной выступает наследственность или влияние окружающей среды, отметил медик.
По словам Головинского, главными причинами развития онкологии могут быть вредные привычки, некачественное питание и слабая физическая активность, стоящие в одном ряду с факторами, на которые нельзя повлиять (У/Ф излучение, наследственность, окружающая среда). Уменьшить риск рака можно, уверен специалист. Для этого нужно бросить курить, практиковать спортивные занятия и настроить режим сна. В рационе должно быть больше клетчатки и плодовых культур. При этом не следует злоупотреблять красным мясом, добавил врач.