Врач-хирург Сергей Головинский назвал способы профилактики онкологических заболеваний

По словам Головинского, главными причинами развития онкологии могут быть вредные привычки, некачественное питание и слабая физическая активность, стоящие в одном ряду с факторами, на которые нельзя повлиять (У/Ф излучение, наследственность, окружающая среда). Уменьшить риск рака можно, уверен специалист. Для этого нужно бросить курить, практиковать спортивные занятия и настроить режим сна. В рационе должно быть больше клетчатки и плодовых культур. При этом не следует злоупотреблять красным мясом, добавил врач.