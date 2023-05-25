Критики осудили дочь Джонни Деппа Лили-Роуз за излишнюю наготу ее персонажа в сериале «Кумир»

Американскую актрису Лили-Роуз Депп раскритиковали за чрезмерную наготу ее персонажа в сериале «Кумир». Правда, она заявила, что это было сделано намеренно — с легкой руки и по задумке режиссера проекта американца Сэма Левинсона, информирует газета «Культура».
При этом 23-летняя дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради выступила в защиту своей героини, певицы Джоселин, и многосерийного фильма в целом. По ее мнению, обилие обнаженного тела и откровенных сцен важно для отражения характера киногероини — «случайная нагота персонажа физически отражает ее эмоциональную обнаженность», пояснила юная артистка.
Однако это не убедило критику: рецензенты назвали сериал «дешевкой и порно с пытками» и чествованием культуры изнасилования. Вдобавок авторов уличили в преднамеренной эксплуатации секс-сцен и эстетики в стиле ню.