Критики осудили дочь Джонни Деппа Лили-Роуз за излишнюю наготу ее персонажа в сериале «Кумир»

При этом 23-летняя дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради выступила в защиту своей героини, певицы Джоселин, и многосерийного фильма в целом. По ее мнению, обилие обнаженного тела и откровенных сцен важно для отражения характера киногероини — «случайная нагота персонажа физически отражает ее эмоциональную обнаженность», пояснила юная артистка.