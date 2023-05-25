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Глава Минобороны РФ заявил о трате Западом более 65 млрд долларов на оружие для ВСУ

Политика
Глава Минобороны РФ заявил о трате Западом более 65 млрд долларов на оружие для ВСУ

Государства западного мира вложили в оружие для украинской армии более 65 миллиардов долларов. Соответствующей информацией поделился министр обороны России Сергей Шойгу.

Об этом он заявил в ходе заседания совета глав военных ведомств ОДКБ. Мероприятие проходит в Белоруссии. Западные государства заставляют киевский режим демонстрировать успехи в ходе вооруженного противостояния, добавил Шойгу.

«Применяются террористические методы противоборства, включая диверсии и громкие убийства», — добавил министр.

Риторика стран западного мира способствует эскалации конфликта на украинской территории и лишь затягивает его, резюмировал Шойгу.
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