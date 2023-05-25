Певец Кипелов поблагодарил слушателей и коллег за высокую оценку после присвоения звания заслуженного артиста

Исполнитель признателен всем за высокую оценку его творчества, которым он занимается практически 43 года. По словам Кипелова, это не только его заслуга, но «и тех, с кем работал раньше и работает сейчас». Кроме того, он сказал спасибо фанатам «за поддержку, любовь и преданность».