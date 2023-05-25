Певец Кипелов поблагодарил слушателей и коллег за высокую оценку после присвоения звания заслуженного артиста

Экс-вокалист группы «Ария» Валерий Кипелов в своих социальных сетях выразил благодарность музыкантам, которые работали с ним на протяжении долгих лет, а также поклонникам после присвоения ему звания заслуженного артиста России.
Исполнитель признателен всем за высокую оценку его творчества, которым он занимается практически 43 года. По словам Кипелова, это не только его заслуга, но «и тех, с кем работал раньше и работает сейчас». Кроме того, он сказал спасибо фанатам «за поддержку, любовь и преданность».
«Рад, что музыка, которую мы делаем, находит отклик в ваших сердцах», — заключил музыкант.
Следует отметить, что 24 мая президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о присвоении звания заслуженного артиста самому известному хэви-металл вокалисту страны. Редакция ФАН в честь этого подготовила материал о самых значимых моментах в жизни и карьере Кипелова.