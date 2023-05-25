Алексей Анпилогов: НАТО выберет «гибридную» схему использования истребителей F-16 на Украине

«По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, сегодня будет очередное заседание «Раммштайна». Это уже вошло в классическую форму работы команды», — заявил секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Он заявил, что в фокусе внимания будет военная помощь Украине. «Самолеты, танки, боеприпасы — все, что необходимо нашим военным», — сообщил Данилов. По данным Пентагона, заседание начнется с того, что Украина озвучит свои насущные потребности, а также расскажет о ситуации на передовой. Приоритетными вопросами останутся усиление наземной ПВО и обеспечение военных ВСУ боеприпасами. После этого состоится дискуссия по подготовке к передаче альянсом Киеву истребителей F-16.