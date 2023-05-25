Алексей Анпилогов: НАТО выберет «гибридную» схему использования истребителей F-16 на Украине

По данным западных СМИ, 25 мая министры обороны стран-членов НАТО проведут очередную встречу в формате «Раммштайн». На ней будет обсуждаться военная поддержка Украины, а также передача ей западных истребителей F-16. По мнению военного эксперта Алексея Анпилогова, подготовка к этому шагу уже сейчас вовсю ведется специалистами альянса.
«По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, сегодня будет очередное заседание «Раммштайна». Это уже вошло в классическую форму работы команды», — заявил секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Он заявил, что в фокусе внимания будет военная помощь Украине. «Самолеты, танки, боеприпасы — все, что необходимо нашим военным», — сообщил Данилов. По данным Пентагона, заседание начнется с того, что Украина озвучит свои насущные потребности, а также расскажет о ситуации на передовой. Приоритетными вопросами останутся усиление наземной ПВО и обеспечение военных ВСУ боеприпасами. После этого состоится дискуссия по подготовке к передаче альянсом Киеву истребителей F-16.
Как сообщил ФАН военный аналитик, президент фонда «Основание» Алексей Анпилогов, в плане усиления ВВС Украины коллективный Запад, скорее всего, изберет «гибридную» тактику.
«На мой взгляд, в ходе очередной встречи в формате «Раммштайн» никакого объявления о передаче Украине истребителей F-16 не будет. Скорее всего, об этом будет объявлено в тот момент, когда все детали плана будут согласованы союзниками по НАТО, и даже практически полностью воплощены в реальность, — указал Анпилогов. — Такую практику мы уже видели на примере передачи Киеву британских дальнобойных ракет Storm Shadow. В начале весны мы видели некие сообщения, что эти ракеты «передаются Украине», потом это ушло из повестки. А через два дня после того, как об этом официально объявил глава Минобороны Британии Бен Уоллес, эти ракеты уже полетели в сторону Луганска. Это означает, что вся огромная подготовительная работа — перевозка ракет Storm Shadow, обучение украинцев их использованию, установка соответствующих систем на самолеты ВВС ВСУ — была произведена до выступления Уоллеса».
По мнению Анпилогова, такой же подход будет использован и в случае передачи Украине истребителей F-16.
«Я уверен, что огромный объем подготовительных операций Западом уже ведется, хотя бы уровне экспертных групп. Параллельно на Украине наверняка ведутся инженерные работы — на аэродромах и вокруг них. Ведь истребитель F-16 — это самолет, достаточно требовательный к качеству взлетно-посадочных полос, инженерному обслуживанию и т. д. — отметил эксперт. — В целом, я не думаю, что НАТО сможет полностью обеспечить полноценное базирование таких истребителей на прифронтовых аэродромах Украины. Это связано не только с качеством ВПП, такие же требования есть по техобслуживанию самолетов, их заправке топливом, ремонтам и взаимодействию с различными системами вооружений. По сути, на каждый F-16 на земле требуется от 30 до 60 человек техперсонала — такого, который бы соответствовал уровню этого самолета, и четко знал стандарты НАТО. Трудно представить, что несколько тысяч украинцев сейчас пройдут обучение, и начнут работать с этими истребителями. Это же не танки и не Джавелины, обучать этому нужно годами — как пилотов, так и техперсонал».
Как полагает Анпилогов, в итоге натовцы изберут «гибридную» схему применения F-16 на украинском ТВД.
«Думаю, для этого полуофициально будут задействованы аэродромы в странах Восточной Европы — Польше, Румынии и Словакии. А дальше буду имитироваться вылеты F-16 с украинских аэродромов. Похожая ситуация была во время Корейской войны 1950-53 годов, когда советские МИГи обеспечивали охрану неба Северной Кореи, взлетая с аэродромов в Северном Китае, у границы с СССР. Тогда, кстати, советским пилотам нельзя было летать над Желтым морем, где их могли сбить, затем выловить и организовать жуткий международный скандал. Им даже предписывалось «убить себя, чтобы не попадаться в плен». Такая же схема, думаю, будет применяться и для западных пилотов, которые будут воевать на F-16 с российскими ВВС», — заключил эксперт.
Напомним, встречи в формате «Раммштайн» — это заседания Контактной группы по обороне Украины, на которых министры обороны стран НАТО регулярно обсуждают вопросы оказания помощи Киеву для противостояния с Россией. Ранее уже прошли 11 встреч в формате «Раммштайн».