Военный суд начнет слушания по делу пяти иностранных наемников из рядов ВСУ 31 мая в Ростове-на-Дону

По информации издания, все фигуранты уголовного дела были взяты в плен российскими военными на территориях ДНР и ЛНР. Перед лицом закона предстанут три британца – Джо Хардинг, Дилан и Эндрю Хилл – хорват Векослав Пребег и уроженец Швеции Матиас Густавссон. Пленным вменяют наемничество и участие в боевых действиях в зоне проведения специальной военной операции на стороне ВСУ. Свою вину фигуранты дела не признают.