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Военный суд начнет слушания по делу пяти иностранных наемников из рядов ВСУ 31 мая в Ростове-на-Дону

Происшествия
Военный суд начнет слушания по делу пяти иностранных наемников из рядов ВСУ 31 мая в Ростове-на-Дону

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону 31 мая проведет первое заседание по делу пяти иностранных наемников. Об этом сообщила пресс-служба суда.

По информации издания, все фигуранты уголовного дела были взяты в плен российскими военными на территориях ДНР и ЛНР. Перед лицом закона предстанут три британца – Джо Хардинг, Дилан и Эндрю Хилл – хорват Векослав Пребег и уроженец Швеции Матиас Густавссон. Пленным вменяют наемничество и участие в боевых действиях в зоне проведения специальной военной операции на стороне ВСУ. Свою вину фигуранты дела не признают.

Ранее стало известно о том, что в Великобритании наемников для украинского наступления вербуют на сайте по поиску работы. Работодатели приглашают кандидатов с Ближнего Востока и Северной Африки для «оказания помощи» в военно-технической сфере.
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