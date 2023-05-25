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Глава Избиркома Ливии Имад ас-Саих принял посла Канады в Триполи

Весь мир
Глава Избиркома Ливии Имад ас-Саих принял посла Канады в Триполи

Триполи, 25 мая. Председатель Высшей национальной избирательной комиссии (ВИК) Ливии Имад ас-Саих принял посла Канады в Триполи Изабель Сафар и сопровождающую ее делегацию, сообщают арабские СМИ.

Визит состоялся в рамках рассмотрения готовности ВИК к проведению общенационального плебисцита, запланированного на этот год. Канадского дипломата проинформировали о практической и технической подготовке, предпринятой для реализации избирательного процесса в соответствии с международными стандартами и принципами, признанными в стране.

Посол также поздравила совет комиссии с успешной деятельностью региональной конференции по расширению участия женщин в выборах, которую она посетила в качестве гостя.

Ранее ливийский комитет «6+6» объявил о достижении консенсуса по вопросам готовящегося общенационального плебисцита. Таким образом, одновременная организация парламентских и президентских выборов до конца 2023 года становится все более реальной.
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