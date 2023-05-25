Глава Избиркома Ливии Имад ас-Саих принял посла Канады в Триполи

Визит состоялся в рамках рассмотрения готовности ВИК к проведению общенационального плебисцита, запланированного на этот год. Канадского дипломата проинформировали о практической и технической подготовке, предпринятой для реализации избирательного процесса в соответствии с международными стандартами и принципами, признанными в стране.