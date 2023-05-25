Вознесение Господне: традиции одного из двунадесятых праздников

25 мая 2023 года Православная церковь отмечает один из двунадесятых праздников — Вознесение Господне. Дата связана с Пасхой — это всегда четверг шестой недели после Светлого Воскресения Христова.
Это чествование одного из главных событий Нового Завета — Вознесения Иисуса Христа на небеса после распятия и воскрешения из мертвых.
В день Вознесения Господь собрал апостолов в Вифании, на горе Елеон. Христос благословил их и вознесся на небо.
Новый Завет так повествует об этом: «Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: мужи Галилейские! Что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо. (Деян 1:9-11)».
Каковы традиции, связанные с этим днем?
В старые времена на Вознесение пекли хлебцы-лесенки — начиненные зеленым луком, с семью полосками из теста, символизирующие ступени в небо. Пекли и блины-лапотки — обувь для Христа.
Вознесение не является постным днем, однако обильные застолья не приветствуются, как и обряд венчания. В храмах в этот день его не проводят. Соответственно, необходимо воздержаться и от визита в загс. Также под запретом и садово-огородные работы.
В этот день не принято отказывать в помощи нуждающимся, настоятельно не рекомендуется злиться и ругаться.