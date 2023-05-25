Последний звонок прозвучал для ребят с Донбасса, закончивших школу вдали от дома

В Православном центре образования имени Преподобного Сергия в подмосковном Топоркове прошел последний звонок для ребят из ЛНР и ДНР. Из 245 детей с новых территорий, продолживших учебу в Подмосковье, 70 в этом году закончили школу.
К сожалению, не все родители выпускников 9-х и 11-х классов смогли присутствовать на торжественном событии. Директор Православного центра образования Наталья Лепорская рассказала, что для мам и пап выпускники и преподаватели записали специальное видеообращение. Ведь для родителей выпускной - такой же особый праздник, как и для детей, передает сетевое издание «ТВР24».
Военные действия, начавшиеся в 2014 году, не позволяли школьникам из республик Донбасса получать нормальное образование. Многие ребята, которым пришлось заканчивать школу в Топоркове, вынуждены были догонять программу, от которой отстали из-за войны. Наталья Лепорская с гордостью отметила, что ребята прекрасно справились с этим. За один год освоили программу предыдущих классов и показали очень приличный уровень на экзаменах.
Для выпускников родом с Донбасса в этом году, как и в прошлом, правительством страны определена квота для поступления в высшие учебные заведения без сдачи ЕГЭ.