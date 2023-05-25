Последний звонок прозвучал для ребят с Донбасса, закончивших школу вдали от дома

Военные действия, начавшиеся в 2014 году, не позволяли школьникам из республик Донбасса получать нормальное образование. Многие ребята, которым пришлось заканчивать школу в Топоркове, вынуждены были догонять программу, от которой отстали из-за войны. Наталья Лепорская с гордостью отметила, что ребята прекрасно справились с этим. За один год освоили программу предыдущих классов и показали очень приличный уровень на экзаменах.