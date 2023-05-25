«Америка устала от войны на Украине»: Манукян о критике Кеннеди-младшего в адрес администрации США

Оппозиционным кандидатам в Соединенных Штатах Америки и делать ничего не нужно, чтобы победить на выборах. Байден закапывает себя сам, считает блогер и общественный деятель Вадим Манукян.
Ранее один из трех кандидатов на пост президента США, демократ Роберт Кеннеди-младший раскритиковал конкурента на предстоящих праймериз — действующего главу государства Джо Байдена. Он обвинил администрацию США и внешнеполитический истеблишмент во лжи о причинах начала вооруженного противостояния Москвы и Киева.
Так, по словам политика, Белый дом обвиняет в агрессии Кремль, но на самом деле, конфликт был тщательно спланирован и запущен Вашингтоном, который использует подобную тактику на протяжении нескольких десятилетий.
«Они хотели, чтобы война стала частью их грандиозного стратегического плана по уничтожению любой страны, как, например, Россия, которая сопротивляется американской имперской экспансии», — уверен племянник убитого президента Джона Кеннеди.
Кандидат на пост главы государства добавил, что именно на руках Байдена и его окружения «кровь сотен тысяч жителей Украины». Кроме того, из-за действий администрации США на поддержку киевского режима было потрачено более 100 миллиардов долларов налогоплательщиков.
— На что направлены подобные заявления? Получение политических очков или все же Роберт Кеннеди-младший действительно борец за все хорошее?
— В период, когда есть такое важное политическое событие, как выборы президента, до которого уже рукой подать, любой американский политик будет применять любые уловки и какие-то моменты, которые выставляют в дурном свете действующую администрацию. Хотя здесь и придумывать ничего не нужно, ведь по факту все что делают оппозиционные кандидаты, это борются за кресло в овальном кабинете. И люди прекрасно понимают, что у них очень большие шансы на то, чтобы его занять, потому что Байден за эти 4 года проводил агрессивную внешнюю политику, тратил бесконечное количество денег на поддержку Киева и довел страну почти до дефолта.
И самое интересное, он скорее всего будет до конца идти на все риски, даже если граждане США не будут это поддерживать. Поэтому что у Кеннеди, что у того же Трампа удобная позиция — критикуй действующего лидера и проводи предвыборную кампанию, делать особенно ничего не нужно.
— А как вы относитесь к заявлению кандидата о причинах начала СВО?
— Да, он прав. Мы помнили сколько было убито наших людей, знали, что страны Запада готовили наступление, а потому пошли на опережение и начали специальную военную операцию. У России не было других вариантов для того, чтобы отмолчаться, уйти в сторону, как-то поступить иначе и бросить большое количество россиян. Напомню, многие бывшие украинцы уже получили паспорта РФ.
Поэтому СВО была необходимостью и в Америке начинают уже многие говорить об этом. Люди выступают против поставок военной техники и оружия Киеву, люди устали от войны на Украине. И этим сегодня также пользуются кандидаты на пост президента США, грех не пнуть дедушку, который и так сделал все для того, чтобы не переизбраться.
— Внешнеполитическая линия Вашингтона изменится, если к власти придет Кеннеди или тот же Трамп? Они остановят поддержку ВСУ? Попытаются наладить контакт с Москвой?
—Знаете, ну у меня все-таки есть впечатление, что скорее всего они не пойдут по пути накачивания Украины оружием и финансами, это не в их интересах. К тому же к тому времени денег может и не оказаться, все мы помним про опасность развития дефолта. Многие эксперты говорят, что к сентябрю финансы кончатся и они не смогут оплатить по счетам Украины.
Возможно новый президент сделает упор на решение внутренних вопросов, что пойдет и стране, и миру только на пользу.
Ранее сообщалось, что представитель Конгресса Кевин Маккарти, принимающий участие в переговорах с Байденом, заявил об отсутствии договоренности между сторонами касательно решения ситуации с дефолтом в стране. Однако он добавил, что власти стремятся найти способ предотвращения этой ситуации.