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«Америка устала от войны на Украине»: Манукян о критике Кеннеди-младшего в адрес администрации США

Политика
«Америка устала от войны на Украине»: Манукян о критике Кеннеди-младшего в адрес администрации США

Оппозиционным кандидатам в Соединенных Штатах Америки и делать ничего не нужно, чтобы победить на выборах. Байден закапывает себя сам, считает блогер и общественный деятель Вадим Манукян.

Ранее один из трех кандидатов на пост президента США, демократ Роберт Кеннеди-младший раскритиковал конкурента на предстоящих праймериз — действующего главу государства Джо Байдена. Он обвинил администрацию США и внешнеполитический истеблишмент во лжи о причинах начала вооруженного противостояния Москвы и Киева.

Так, по словам политика, Белый дом обвиняет в агрессии Кремль, но на самом деле, конфликт был тщательно спланирован и запущен Вашингтоном, который использует подобную тактику на протяжении нескольких десятилетий.

«Америка устала от войны на Украине»: Манукян о критике Кеннеди-младшего в адрес администрации США
«Они хотели, чтобы война стала частью их грандиозного стратегического плана по уничтожению любой страны, как, например, Россия, которая сопротивляется американской имперской экспансии», — уверен племянник убитого президента Джона Кеннеди.

Кандидат на пост главы государства добавил, что именно на руках Байдена и его окружения «кровь сотен тысяч жителей Украины». Кроме того, из-за действий администрации США на поддержку киевского режима было потрачено более 100 миллиардов долларов налогоплательщиков.

— На что направлены подобные заявления? Получение политических очков или все же Роберт Кеннеди-младший действительно борец за все хорошее?

— В период, когда есть такое важное политическое событие, как выборы президента, до которого уже рукой подать, любой американский политик будет применять любые уловки и какие-то моменты, которые выставляют в дурном свете действующую администрацию. Хотя здесь и придумывать ничего не нужно, ведь по факту все что делают оппозиционные кандидаты, это борются за кресло в овальном кабинете. И люди прекрасно понимают, что у них очень большие шансы на то, чтобы его занять, потому что Байден за эти 4 года проводил агрессивную внешнюю политику, тратил бесконечное количество денег на поддержку Киева и довел страну почти до дефолта.

«Америка устала от войны на Украине»: Манукян о критике Кеннеди-младшего в адрес администрации США

И самое интересное, он скорее всего будет до конца идти на все риски, даже если граждане США не будут это поддерживать. Поэтому что у Кеннеди, что у того же Трампа удобная позиция — критикуй действующего лидера и проводи предвыборную кампанию, делать особенно ничего не нужно.

— А как вы относитесь к заявлению кандидата о причинах начала СВО?

— Да, он прав. Мы помнили сколько было убито наших людей, знали, что страны Запада готовили наступление, а потому пошли на опережение и начали специальную военную операцию. У России не было других вариантов для того, чтобы отмолчаться, уйти в сторону, как-то поступить иначе и бросить большое количество россиян. Напомню, многие бывшие украинцы уже получили паспорта РФ.

Поэтому СВО была необходимостью и в Америке начинают уже многие говорить об этом. Люди выступают против поставок военной техники и оружия Киеву, люди устали от войны на Украине. И этим сегодня также пользуются кандидаты на пост президента США, грех не пнуть дедушку, который и так сделал все для того, чтобы не переизбраться.

— Внешнеполитическая линия Вашингтона изменится, если к власти придет Кеннеди или тот же Трамп? Они остановят поддержку ВСУ? Попытаются наладить контакт с Москвой?

—Знаете, ну у меня все-таки есть впечатление, что скорее всего они не пойдут по пути накачивания Украины оружием и финансами, это не в их интересах. К тому же к тому времени денег может и не оказаться, все мы помним про опасность развития дефолта. Многие эксперты говорят, что к сентябрю финансы кончатся и они не смогут оплатить по счетам Украины.

Возможно новый президент сделает упор на решение внутренних вопросов, что пойдет и стране, и миру только на пользу.

«Америка устала от войны на Украине»: Манукян о критике Кеннеди-младшего в адрес администрации США

Ранее сообщалось, что представитель Конгресса Кевин Маккарти, принимающий участие в переговорах с Байденом, заявил об отсутствии договоренности между сторонами касательно решения ситуации с дефолтом в стране. Однако он добавил, что власти стремятся найти способ предотвращения этой ситуации.
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