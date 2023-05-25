«Америка устала от войны на Украине»: Манукян о критике Кеннеди-младшего в адрес администрации США

— В период, когда есть такое важное политическое событие, как выборы президента, до которого уже рукой подать, любой американский политик будет применять любые уловки и какие-то моменты, которые выставляют в дурном свете действующую администрацию. Хотя здесь и придумывать ничего не нужно, ведь по факту все что делают оппозиционные кандидаты, это борются за кресло в овальном кабинете. И люди прекрасно понимают, что у них очень большие шансы на то, чтобы его занять, потому что Байден за эти 4 года проводил агрессивную внешнюю политику, тратил бесконечное количество денег на поддержку Киева и довел страну почти до дефолта.