Цена эвакуации машин в Свердловской области подорожает на 50%

Таким образом цена за легковой автомобиль достигнет 2 776 рублей. В РЭК заметили, что в то же время стоимость хранения задержанного транспорта на спецстоянке останется прежней. Кроме того, свердловские власти утверждают, что у них в регионе одни из самых низких тарифов по РФ. Так, в Москве за эвакуацию авто берут 10 700 рублей, в Подмосковье – 5800 рублей, а в Ленобласти – 3800 рублей.