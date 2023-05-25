Цена эвакуации машин в Свердловской области подорожает на 50%

Стоимость эвакуации авто в Свердловской области существенно поднимется в цене. Информация об этом опубликована в проекте постановления Региональной энергетической комиссии (РЭК).
Как пишет ИА «Время Пресс», для корректировки ценника в РЭК обратились компании, занимающиеся на законных основаниях эвакуацией задержанного транспорта. Представители данных организаций предложили поднять предельные тарифы. Комиссия удовлетворила их просьбу, поэтому теперь стоимость эвакуации автотранспортного средства подорожает в 1,5 раза.
Таким образом цена за легковой автомобиль достигнет 2 776 рублей. В РЭК заметили, что в то же время стоимость хранения задержанного транспорта на спецстоянке останется прежней. Кроме того, свердловские власти утверждают, что у них в регионе одни из самых низких тарифов по РФ. Так, в Москве за эвакуацию авто берут 10 700 рублей, в Подмосковье – 5800 рублей, а в Ленобласти – 3800 рублей.