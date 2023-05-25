Биржевая стоимость газа опустилась ниже $300 за баррель в Европе

Цены на газ в Европе опустились до уровня двухлетней данности. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
По имеющейся информации, в странах ЕС газ продолжает дешеветь. Так, впервые с 20 мая 2021 года была зафиксирована цена ниже 300 долларов за баррель.
Цены газа в европейских государствах падают из-за высокого уровня предложения СПГ из Соединенных Штатов, теплой погоды и сильного ветра, обеспечивающего повышение генерации электроэнергии на ветряных электростанциях. Темпы закачки газа в подземные хранилища Европы в мае остаются на 32% ниже прошлогодних и одними из наименьших за последние годы.
В данный момент запасы газа в резервуарах ЕС превышают 60%. И до наступления холодов западные страны вполне могут заполнить свои хранилища.
Ранее аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман предрек увеличение стоимости газа в Европе. По мнению эксперта, газ может подорожать из-за погоды.