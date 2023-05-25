Биржевая стоимость газа опустилась ниже $300 за баррель в Европе

Цены газа в европейских государствах падают из-за высокого уровня предложения СПГ из Соединенных Штатов, теплой погоды и сильного ветра, обеспечивающего повышение генерации электроэнергии на ветряных электростанциях. Темпы закачки газа в подземные хранилища Европы в мае остаются на 32% ниже прошлогодних и одними из наименьших за последние годы.