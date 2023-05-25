Московский полицейский заменил в вещдоках 200 тыс. рублей купюрами «банка приколов»

Капитан полиции заменил вещдоки в хранилище на фальшивые деньги. По факту мошеннической схемы возбуждено уголовное дело в отношении правоохранителя.
По данным Telegram-канала SHOT, 20-летняя жительница Москвы нашла в парке «Ростокинский Акведук» куртку, в карманах которой лежали 200 тыс. рублей. Девушка отнесла находку в местный отдел полиции.
В дежурной части 35-летний капитан принял от москвички наличные и отправил в хранилище с вещдоками. В тот же день правоохранитель приобрел фальшивые деньги и заменил ими изъятые из карманов куртки. Вскоре мошенническая схема вскрылась и в отношении полицейского завели уголовное дело по статьям о краже с незаконным проникновением и превышении должностных полномочий.
Ранее суд Воронежской области взял на рассмотрение дело о сбыте поддельных денег. Злоумышленник расплатился с уличным торговцем фальшивой пятитысячной купюрой.