Московский полицейский заменил в вещдоках 200 тыс. рублей купюрами «банка приколов»

В дежурной части 35-летний капитан принял от москвички наличные и отправил в хранилище с вещдоками. В тот же день правоохранитель приобрел фальшивые деньги и заменил ими изъятые из карманов куртки. Вскоре мошенническая схема вскрылась и в отношении полицейского завели уголовное дело по статьям о краже с незаконным проникновением и превышении должностных полномочий.