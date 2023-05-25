Губернатор Белгородской области заявил, что ВСУ выпустили 84 снаряда по погранпереходу в селе Козинка за стуки

Глава субъекта отчитался об атаках украинских военных на населенные пункты за минувшие сутки. Он указал, что Грайворонский городской округ был обстрелян 87 раз, а Белгородский район — 16. После атаки на погранпереход начался пожар, уточнил Гладков. Также за сутки были предприняты попытки атак с помощью беспилотников, часть из них была пресечена.