Губернатор Белгородской области заявил, что ВСУ выпустили 84 снаряда по погранпереходу в селе Козинка за стуки

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки выпустили наибольшее число снарядов по погранпереходу в селе Козинка Белгородской области, 84 боеприпаса. Об это в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Глава субъекта отчитался об атаках украинских военных на населенные пункты за минувшие сутки. Он указал, что Грайворонский городской округ был обстрелян 87 раз, а Белгородский район — 16. После атаки на погранпереход начался пожар, уточнил Гладков. Также за сутки были предприняты попытки атак с помощью беспилотников, часть из них была пресечена.
Ранее губернатор сообщал об обстреле объекта украинскими военнослужащими. В результате атаки пострадала пенсионерка.