Восемь регионов Украины остались без электричества из-за обстрелов и неблагоприятных погодных условий

В связи с неблагоприятными погодными условиями, без электричества остались жители населенных пунктов в Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях. Также из-за сильных гроз зафиксированы перебои электроснабжения в Кировоградской области и подконтрольной Киеву части Запорожской области.