Восемь регионов Украины остались без электричества из-за обстрелов и неблагоприятных погодных условий

Киевская область и еще семь регионов Украины остались без электроэнергии в четверг, 25 мая.
В результате прошедших ночью массированных атак сетевая инфраструктура Черновицкой области получила значительные повреждения, что привело к перебоям с электроснабжением. В Киевской области свет отсутствует у 3,2 тысячи потребителей, пишут «Аргументы Недели».
В связи с неблагоприятными погодными условиями, без электричества остались жители населенных пунктов в Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях. Также из-за сильных гроз зафиксированы перебои электроснабжения в Кировоградской области и подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Накануне национальная энергетическая компания «Укрэнерго» объявила о прекращении экспорта электроэнергии. Решение объяснили необходимостью покрыть внутренние нужды страны в потреблении.