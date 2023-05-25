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Восемь регионов Украины остались без электричества из-за обстрелов и неблагоприятных погодных условий

Происшествия
Восемь регионов Украины остались без электричества из-за обстрелов и неблагоприятных погодных условий

Киевская область и еще семь регионов Украины остались без электроэнергии в четверг, 25 мая.

В результате прошедших ночью массированных атак сетевая инфраструктура Черновицкой области получила значительные повреждения, что привело к перебоям с электроснабжением. В Киевской области свет отсутствует у 3,2 тысячи потребителей, пишут «Аргументы Недели».

В связи с неблагоприятными погодными условиями, без электричества остались жители населенных пунктов в Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях. Также из-за сильных гроз зафиксированы перебои электроснабжения в Кировоградской области и подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Накануне национальная энергетическая компания «Укрэнерго» объявила о прекращении экспорта электроэнергии. Решение объяснили необходимостью покрыть внутренние нужды страны в потреблении.
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