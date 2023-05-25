Лишенная родительских прав за критику элитной школы в Испании россиянка объявила голодовку

Россиянка Елена В., которую ранее испанские власти лишили родительских прав за критику международного колледжа SEK, объявила голодовку в надежде привлечь внимание к проблеме питания и плохого отношения педагогов в одной из ведущих, по версии Forbes, школ страны.
Как передает Telegram-канал Mash, россиянка уже обратилась к представителям отечественной дипломатической миссии, а также Министерству иностранных дел РФ в целом. Женщина считает, что это ее последний шанс добиться справедливости.
По словам россиянки, «правительственная машина» Испании обходит законодательство и не обращает внимание на происходящее в элитных учебных заведениях. Она заявила, что власти «взяли за моду изымать детей у русских матерей и отдавать их отцам-испанцам или помещать в интернаты».
Следует отметить, что ранее администрация Интернационального колледжа в Барселоне обвинила россиянку в невменяемости. После этого на основании показаний психолога, с которым якобы общалась женщина, правительство приняло решение лишить ее родительских прав. Ребенка передали отцу, который раньше не принимал участия в воспитании.