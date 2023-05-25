Лишенная родительских прав за критику элитной школы в Испании россиянка объявила голодовку

По словам россиянки, «правительственная машина» Испании обходит законодательство и не обращает внимание на происходящее в элитных учебных заведениях. Она заявила, что власти «взяли за моду изымать детей у русских матерей и отдавать их отцам-испанцам или помещать в интернаты».