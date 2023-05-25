Праздничный концерт ко Дню славянской письменности и культуры прошел в Москве на Красной площади

Министр культуры Ольга Любимова отметила, что выдающиеся российские исполнители и коллективы приняли участие в этом выступлении. В их числе оперный певец Ильдар Абдразаков, пианист-виртуоз Денис Мацуев, тенор Алексей Татаринцев и ряд других.