Праздничный концерт ко Дню славянской письменности и культуры прошел в Москве на Красной площади при поддержке Министерства культуры РФ, информирует газета «Культура».
Министр культуры Ольга Любимова отметила, что выдающиеся российские исполнители и коллективы приняли участие в этом выступлении. В их числе оперный певец Ильдар Абдразаков, пианист-виртуоз Денис Мацуев, тенор Алексей Татаринцев и ряд других.
«Артисты исполнили для гостей фрагменты из произведений С. В. Рахманинова, П. И. Чайковского и М. И. Глинки. Также прозвучали русские народные песни и православные песнопения», — написала глава Минкультуры в своем Telegram-канале.
День славянской письменности и культуры — праздник, приуроченный ко дню памяти святых равноапостольных братьев Мефодия и Кирилла. Его начали отмечать еще во времена СССР, начиная с 1986 года.