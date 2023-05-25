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Праздничный концерт ко Дню славянской письменности и культуры прошел в Москве на Красной площади

Общество
Праздничный концерт ко Дню славянской письменности и культуры прошел в Москве на Красной площади

Праздничный концерт ко Дню славянской письменности и культуры прошел в Москве на Красной площади при поддержке Министерства культуры РФ, информирует газета «Культура».

Министр культуры Ольга Любимова отметила, что выдающиеся российские исполнители и коллективы приняли участие в этом выступлении. В их числе оперный певец Ильдар Абдразаков, пианист-виртуоз Денис Мацуев, тенор Алексей Татаринцев и ряд других.

«Артисты исполнили для гостей фрагменты из произведений С. В. Рахманинова, П. И. Чайковского и М. И. Глинки. Также прозвучали русские народные песни и православные песнопения», — написала глава Минкультуры в своем Telegram-канале.

День славянской письменности и культуры — праздник, приуроченный ко дню памяти святых равноапостольных братьев Мефодия и Кирилла. Его начали отмечать еще во времена СССР, начиная с 1986 года.
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