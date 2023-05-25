Более 550 детей в Волгоградской области сбегали из дома за 2022 год

В Волгоградской области за прошедший 2022 год из дома сбегали более 550 детей. В наступившем 2023 году таких случаев зарегистрировано уже 170.
Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, каждое сообщение о пропавшем ребенке берется под особый контроль. К поискам привлекаются сотрудники самых разных подразделений: инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые, оперативники, сообщает сетевое издание «РИАЦ».
Примерно в девяти из десяти случаев при оперативном обращении родителей в полицию детей возвращают в семьи в первые сутки после исчезновения.
Многие мальчишки и девчонки сами убегают из дома или социального учреждения. Причины побега могут быть самыми разными. Это могут быть ссоры с папой или мамой, агрессия со стороны взрослых или сверстников и даже просто желание путешествовать.
Сегодня, 25 мая, во всем мире отмечается Международный день пропавших детей. Правоохранители в этот день еще раз напоминают взрослым, что их сыновья и дочери нуждаются во внимании. Следует быть вовлеченными в их трудности и переживания, уметь помочь в непростой ситуации, заботиться о детях и их безопасности.