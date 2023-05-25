Более 550 детей в Волгоградской области сбегали из дома за 2022 год

Сегодня, 25 мая, во всем мире отмечается Международный день пропавших детей. Правоохранители в этот день еще раз напоминают взрослым, что их сыновья и дочери нуждаются во внимании. Следует быть вовлеченными в их трудности и переживания, уметь помочь в непростой ситуации, заботиться о детях и их безопасности.