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Девяносто два года назад родился легендарный советский космонавт, дважды Герой СССР Георгий Гречко

Общество
Девяносто два года назад родился легендарный советский космонавт, дважды Герой СССР Георгий Гречко

Девяноста два года сегодня исполняется со дня рождения дважды Героя Советского Союза, легендарного космонавта Георгия Гречко.

Георгий Михайлович Гречко родился 25 мая 1931 года в Ленинграде. В июне 1941 года, когда будущему астронавту было всего десять лет, родители отправили его под Харьков на каникулы к бабушке. В результате начавшейся войны, мальчиком он провел два года в оккупации, а домой вернулся только в 1943 году.

Школу он окончил уже после завершения Великой Отечественной, а в 1955 году с отличием окончил Ленинградский военно-механический институт. К тому времени он уже год как работал на полставки в конструкторском бюро С. П. Королева. Позже, после выпуска из вуза, уже работал в ракетно-космической корпорации «Энергия» имени того же Королева.

Девяносто два года назад родился легендарный советский космонавт, дважды Герой СССР Георгий Гречко

Первая отправка в космос состоялась 11 января 1975 года. Тогда он в качестве бортинженера корабля «Союз-17» совершил совместный полет с А. А. Губаревым, проведя на орбите 29 суток 13 часов и 20 минут. Тогда для советских космонавтов это был абсолютный рекорд. За успешное совершение полета Георгию Михайловичу было присвоено звание Героя СССР.

Следующие два полета случились в 1977 и в 1985 годах. За второй он был награжден званием Героя Советского Союза второй раз. После третьего он в течение следующих 10 лет считался самым пожилым человеком, побывавшим на орбите, поскольку на тот момент ему было уже 54 года.

Девяносто два года назад родился легендарный советский космонавт, дважды Герой СССР Георгий Гречко

В общей сложности в космосе Гречко провел 134 суток 20 часов 32 мин и 58 секунд. Однако кроме полета к звездам у космонавта была и другая деятельность. С 1977 по 1990 году он был телеведущим программы «Этот фантастический мир». Также, в 1980-х годах заведовал лабораторией Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН.

Не обошлось и без появления космонавта на экранах большого кино. Так, в 1998 снялся в фильме «Не послать ли на гонца…», а в 2007 сыграл самого себя в картине «Карнавальная ночь, 50 лет спустя». Кроме непосредственно игры в кинолентах он однажды выступил и в роли консультанта киноленты «Лиловый шар» 1987 года.

Скончался Георгий Михайлович Гречко 8 апреля 2017 года в возрасте 85 лет. Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.
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