Девяносто два года назад родился легендарный советский космонавт, дважды Герой СССР Георгий Гречко

Школу он окончил уже после завершения Великой Отечественной, а в 1955 году с отличием окончил Ленинградский военно-механический институт. К тому времени он уже год как работал на полставки в конструкторском бюро С. П. Королева. Позже, после выпуска из вуза, уже работал в ракетно-космической корпорации «Энергия» имени того же Королева.