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Глава МИД Украины Кулеба: Киев готов обсуждать инициативы без замораживания конфликта и территориальных уступок

Политика
Глава МИД Украины Кулеба: Киев готов обсуждать инициативы без замораживания конфликта и территориальных уступок

Киевский режим открыт к обсуждению мирных инициатив без замораживания конфликта и территориальных уступок. Соответствующей информацией поделился глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Об этом он сообщил 25 мая, в четверг, в ходе своего обращения по случаю Дня Африки. Правительство Украины имеет свою «формулу мира», которая должна стать основополагающей для любых мирных усилий, указал министр.

«Мы открыты к обсуждению любых мирных инициатив, если они уважают два принципа: не предусматривают территориальных уступок и не ведут к замораживанию конфликта», — резюмировал глава внешнеполитического ведомства.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок рассказала о тесной дружбе со своим коллегой из Киева. Подробности сообщает «РИАМО».
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