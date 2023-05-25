Глава МИД Украины Кулеба: Киев готов обсуждать инициативы без замораживания конфликта и территориальных уступок

Киевский режим открыт к обсуждению мирных инициатив без замораживания конфликта и территориальных уступок. Соответствующей информацией поделился глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Об этом он сообщил 25 мая, в четверг, в ходе своего обращения по случаю Дня Африки. Правительство Украины имеет свою «формулу мира», которая должна стать основополагающей для любых мирных усилий, указал министр.
«Мы открыты к обсуждению любых мирных инициатив, если они уважают два принципа: не предусматривают территориальных уступок и не ведут к замораживанию конфликта», — резюмировал глава внешнеполитического ведомства.
Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок рассказала о тесной дружбе со своим коллегой из Киева. Подробности сообщает «РИАМО».