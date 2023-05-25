Саудовская Аравия сообщила о восстановлении дипотношений с Канадой

Эр-Рияд и Оттава договорились о назначении новых послов. По словам представителей, примирение было основано на стремлении обеих сторон восстановить связь между странами на основе взаимного уважения и общих интересов. Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли заявила, что от их государства на должность назначен Жан-Филипп Линто. Королевство пока не упомянуло о своем выборе посла. Решение было принято после переговоров между наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом и премьер-министром Канады Джастином Трюдо на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Бангкоке 18 ноября 2022 года.