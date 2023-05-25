Саудовская Аравия сообщила о восстановлении дипотношений с Канадой

МИД Саудовской Аравии заявил, что страна восстановит полноценные дипломатические отношения с Канадой спустя пять лет после начала конфликта.
Эр-Рияд и Оттава договорились о назначении новых послов. По словам представителей, примирение было основано на стремлении обеих сторон восстановить связь между странами на основе взаимного уважения и общих интересов. Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли заявила, что от их государства на должность назначен Жан-Филипп Линто. Королевство пока не упомянуло о своем выборе посла. Решение было принято после переговоров между наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом и премьер-министром Канады Джастином Трюдо на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Бангкоке 18 ноября 2022 года.
Отношения между сторонами были разорваны еще в 2018 году на фоне конфликта. Он разгорелся между Оттавой и Эр-Риядом, когда канадские власти раскритиковали арест правозащитников, митинговавших за права женщин в Саудовской Аравии. Протестовавших заключили в тюрьму, после чего дипломаты Страны кленового листа призвали немедленно освободить активистов. Представители королевства долго не реагировали на заявления, но затем применили ответные меры и разорвали дипотношения с Канадой.
Сейчас представители многих стран пытаются сотрудничать с Мухаммадом бин Салманом. Президент США Джо Байден посетил королевство в июле 2022 года, а несколько недель спустя принц отправился в дипломатическую поездку по всей Европе. В марте Саудовская Аравия согласилась восстановить отношения с Ираном в рамках сделки, заключенной при посредничестве Китая. Политическое состояние и государственная казна королевства укрепились после роста цен на нефть и опасений Запада по поводу нехватки энергетических ресурсов в странах на фоне СВО России на Украине.