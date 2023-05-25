Отец сбитого ребенка нокаутировал виновника ДТП в Волгограде

Наезд на четырехлетнего ребенка в Волгограде обернулся госпитализацией как пострадавшего мальчика, так и водителя, по вине которого произошло ДТП.
Как пишет сетевое издание «Южный Федеральный», инцидент произошел во дворе жилого дома. Дошкольник ехал на самокате и попал под колеса машины. Отец мальчика ударил по капоту детским самокатом, а затем набросился на вышедшего из машины автолюбителя с кулаками.
От полученных повреждений водителю стало плохо, и он был госпитализирован в медучреждение. Отмечается, что у мужчины зафиксировали потерю памяти и кровоизлияние в мозг. Автомобилист ничего не помнит о ЧП.
Степень вины шофера будут оценивать сотрудники СК. Многие волгоградцы, обсуждая инцидент, считают, что несмотря на испуг за сына, отец не имел права ни травмировать автолюбителя, ни причинять вред чужому автомобилю.