Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Оправдательный приговор гражданину России Александру Франчетти отменили в Чехии

Происшествия
Оправдательный приговор гражданину России Александру Франчетти отменили в Чехии

Суд в Чехии отменил ранее вынесенный оправдательный вердикт гражданину России Александру Франчетти. Заседание прошло в Чехии.

О решении органа судебной власти сообщили в эфире телеканала CT24. Там указали, что дело Франчетти снова будет рассматриваться. Оправдательный приговор обжаловали в рамках заседания Верховного суда Праги.

Россиянин был задержан по запросу Киева 12 сентября. Киевские власти подозревали Франчетти в антигосударственной деятельности. При этом Верховный суд Чехии отказался выдавать его Украине.
Украина александр франчетти чехия суд
Военкоры ФАН