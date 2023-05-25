Оправдательный приговор гражданину России Александру Франчетти отменили в Чехии

Суд в Чехии отменил ранее вынесенный оправдательный вердикт гражданину России Александру Франчетти. Заседание прошло в Чехии.
О решении органа судебной власти сообщили в эфире телеканала CT24. Там указали, что дело Франчетти снова будет рассматриваться. Оправдательный приговор обжаловали в рамках заседания Верховного суда Праги.
Россиянин был задержан по запросу Киева 12 сентября. Киевские власти подозревали Франчетти в антигосударственной деятельности. При этом Верховный суд Чехии отказался выдавать его Украине.