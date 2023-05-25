Упавший с моста житель Ростова-на-Дону скончался в больнице

Об этом в социальных сетях сообщили родственники погибшего. Они отвергают версию о том, что он употреблял какие-то запрещенные препараты или имел проблемы с законом, передает сетевое издание «1РНД.ру». Все, кто знал погибшего, отзываются о нем как об очень порядочном и положительном человеке.