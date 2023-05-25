Упавший с моста житель Ростова-на-Дону скончался в больнице

23 мая ростовчанин сорвался с Ворошиловского моста и упал на водосток. Врачи два дня боролись за его жизнь, но спасти не смогли. Мужчина умер в реанимации.
Об этом в социальных сетях сообщили родственники погибшего. Они отвергают версию о том, что он употреблял какие-то запрещенные препараты или имел проблемы с законом, передает сетевое издание «1РНД.ру». Все, кто знал погибшего, отзываются о нем как об очень порядочном и положительном человеке.
В день трагедии мужчина сначала забрался на ограждения Ворошиловского моста. Полицейские перекрыли движение по мосту и под ним. Приехавшие психологи и спасатели около полутора часов вели переговоры с ростовчанином. В какой-то момент он сорвался вниз и упал на водосток. Полученные при падении травмы оказались несовместимыми с жизнью.