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Биографическая драма «Быть Сальвадором Дали» выходит в российский кинопрокат 25 мая

Общество
Биографическая драма «Быть Сальвадором Дали» выходит в российский кинопрокат 25 мая

Биографическая драма «Быть Сальвадором Дали» 25 мая выходит в российский кинопрокат. Режиссером ленты выступила канадка Мэри Хэррон.

Роль 70-летнего художника-сюрреалиста воплотил на экране оскароносный британский актер Бен Кингсли, а живописца в молодости сыграл американец Эзра Миллер.

По сюжету история разворачивается в 1974 году, когда звезда гения сюрреализма уже начала закатываться. Жена и муза Дали Гала старается дать угасающему творцу стимул работать хотя бы ради денег. Но Дали это не устраивает, и он вместо такой «казенщины» просто веселится на модных тусовках.

Мировая премьера байопика про испанского живописного мэтра состоялась еще год назад — в 2022 году на кинофестивале в Торонто, сообщает интернет-издание «Культуромания».
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