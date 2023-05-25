Биографическая драма «Быть Сальвадором Дали» выходит в российский кинопрокат 25 мая

По сюжету история разворачивается в 1974 году, когда звезда гения сюрреализма уже начала закатываться. Жена и муза Дали Гала старается дать угасающему творцу стимул работать хотя бы ради денег. Но Дали это не устраивает, и он вместо такой «казенщины» просто веселится на модных тусовках.