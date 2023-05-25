Виновного в пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» рабочего приговорили к четырем годам колонии-поселения

По ее данным, на приговор была подана жалоба, само решение Ленинского районного суда Мурманска пока не вступило в законную силу. Напомним, что в 2018 году Минобороны РФ заключило с Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК) контракт. В рамках соглашения планировалось провести средний ремонт и ограниченную модернизацию авианесущего крейсера.