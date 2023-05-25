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Виновного в пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» рабочего приговорили к четырем годам колонии-поселения

Происшествия
Виновного в пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» рабочего приговорили к четырем годам колонии-поселения

Суд в Мурманске вынес приговор рабочему, признав его виновным в пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» в 2019 году. Мужчине назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии-поселении, сообщили в пресс-службе инстанции.

По ее данным, на приговор была подана жалоба, само решение Ленинского районного суда Мурманска пока не вступило в законную силу. Напомним, что в 2018 году Минобороны РФ заключило с Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК) контракт. В рамках соглашения планировалось провести средний ремонт и ограниченную модернизацию авианесущего крейсера.

Пожар произошел 12 декабря 2019 года во время проведения ремонтных работ. В результате ЧП погибли два человека, еще 14 пострадали.
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