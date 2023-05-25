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ВВП Германии в первом квартале 2023 года уменьшился на 0,3% из-за технической рецессии

Экономика
ВВП Германии в первом квартале 2023 года уменьшился на 0,3% из-за технической рецессии

ВВП Германии в первом квартале 2023 года сократился на 0,3% по сравнению с результатами предыдущего квартала. Об этом сообщило Федеральное статистическое ведомство.

Внутренний валовый продукт Германии падает на протяжении двух кварталов подряд, что означает техническую рецессию. Как отметили эксперты, в IV квартале прошлого года ВВП страны снизился на 0,5%.

Также в Германии отмечается снижение покупательской способности населения на фоне высокой инфляции и роста цен на электроэнергию. Немцы начали экономить на продуктах, одежде, обуви и предметах интерьера.

Тем временем Центробанк прогнозирует рост российской экономики во втором квартале 2023 на 4,2%. Этому способствуют низкий уровень безработицы и высокая инвестиционная и потребительская активность.
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