Новая архитектура в международных расчетах: какие приоритеты обозначили участники ЕЭФ-2023

Площадка II Евразийского экономического форума собрала более 2700 представителей органов власти, бизнес-сообщества и международных организаций. В центре внимания — все аспекты евразийской интеграции в многополярном мире, в том числе, касающиеся и товарно-денежных отношений.
Член комитета по экономической политике Государственной Думы Сергей Алтухов в разговоре с корреспондентом ФАН подчеркнул, что одним из главных вопросов форума является выстраивание новой архитектуры в международных расчетах.
«Президент РФ Владимир Путин в своем выступлении на пленарном заседании отдельно выделил центральный тренд евразийской экономической интеграции – дедолларизация международных расчетов. И отметил, что России стала лидером этих процессов. На площадках форума мы еще раз убедились, что в этом нас поддерживают партнеры по евразийскому экономическому пространству. Уже около 79% платежей внутри ЕАЭС сейчас проводится в национальных валютах. Внедрение цифровых национальных валют поможет ускорить эти процессы. Первое чтение в марте уже прошел законопроект о цифровом рубле, внесенный с моим участием. Сейчас документ практически готов ко второму чтению и до конца весенней сессии планируется его обсуждение всей палатой», — рассказал Алтухов.
Парламентарий выразил уверенность в том, что России удастся выстроить рабочую систему международных платежей с помощью цифровых национальных валют и крипторасчетов. Это, по его словам, поможет сделать более эффективным бизнес-диалог не только на евразийском пространстве, но и с партнерами по другим международным объединениям государств – БРИКС и ШОС.
«Такой подход позволяет нам строить единое экономическое пространство с учетом принципов национального суверенитета и самостоятельной денежно-кредитной политики государств-участников», — резюмировал он.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин сообщил, что Москва и Пекин вышли на новые договоренности о партнерских отношениях по сопряжению ОПОП (глобальная стратегия развития инфраструктуры, принятая китайским правительством «Один пояс — один путь» — Прим. ФАН) с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Он подчеркнул, что Китай «искренне заинтересован в углублении и конкретизации сотрудничества» и «готов к объединению усилий».