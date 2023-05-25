Новая архитектура в международных расчетах: какие приоритеты обозначили участники ЕЭФ-2023

Парламентарий выразил уверенность в том, что России удастся выстроить рабочую систему международных платежей с помощью цифровых национальных валют и крипторасчетов. Это, по его словам, поможет сделать более эффективным бизнес-диалог не только на евразийском пространстве, но и с партнерами по другим международным объединениям государств – БРИКС и ШОС.