Согласно данным Исследовательского института аргентинских и латиноамериканских реалий (IERAL), на сегодняшний день средняя цена килограмма ростбифа, который аргентинцы традиционно обжаривают в сухарях, достигает в среднем 2687 песо — в пересчете на неофициальный, «рыночный» курс доллара это соответствует 5,5 долларам США, а на официальный — даже 8,3 долларам (Прим. ФАН: по официальному курсу аргентинского песо это соответствует 911 рублям за килограмм, однако при пересчете из долларов выходит дешевле). При этом по данным министерства труда Аргентины, средняя зарплата в месяц в стране составляет 555 долларов по официальному курсу и 265 долларов по неофициальному. Следует учитывать, что более 40% аргентинцев официально находятся за чертой бедности — иными словами, имеют доход существенно ниже среднего.