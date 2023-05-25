Без мяса: пищевые привычки аргентинцев оказались под угрозой из-за инфляции и засухи

Спецкор ФАН в Латинской Америке рассказывает, почему аргентинцам приходится все чаще отказываться от мяса.
«Институт продвижения аргентинской говядины» (IPCVA) объявил масштабный национальный конкурс среди школьников в Аргентине на лучший реферат по теме мяса. На конкурс принимаются самые разные работы, в том числе электронные презентации и подкасты, а победители получат полезные и питательные премии сразу для всего класса. Первое место по стране обеспечит поездку в столицу Буэнос-Айрес на зимних каникулах, а победителей в масштабах провинций ждет премиальная порция мяса на всю семью.
Вероятно, в Аргентине, переживающей очередной виток жесточайшего экономического кризиса, именно такие награды наиболее актуальны.
Инфляция, бедность и «справедливые цены»
Согласно данным Исследовательского института аргентинских и латиноамериканских реалий (IERAL), на сегодняшний день средняя цена килограмма ростбифа, который аргентинцы традиционно обжаривают в сухарях, достигает в среднем 2687 песо — в пересчете на неофициальный, «рыночный» курс доллара это соответствует 5,5 долларам США, а на официальный — даже 8,3 долларам (Прим. ФАН: по официальному курсу аргентинского песо это соответствует 911 рублям за килограмм, однако при пересчете из долларов выходит дешевле). При этом по данным министерства труда Аргентины, средняя зарплата в месяц в стране составляет 555 долларов по официальному курсу и 265 долларов по неофициальному. Следует учитывать, что более 40% аргентинцев официально находятся за чертой бедности — иными словами, имеют доход существенно ниже среднего.
С 2022 года цены на самые популярные отрубы в среднем выросли на 80%; если сравнить с ростом инфляции (108%), то становится понятно, почему аргентинцы все еще не перешли на соевые заменители. Попытки правительства установить фиксированные цены (с допустимым повышением на 3,2%) не слишком эффективны: во-первых, продажи можно контролировать только в крупных торговых сетях, а большинство аргентинцев традиционно закупается в ближайших к дому мясных лавках у «своего» мясника.
Во-вторых, даже в больших супермаркетах типа Coto или Carrefour отследить нарушения довольно сложно — не потому, что управляющие меняют ценники, а потому, что мясо, включенное в программу «Справедливые цены» на прилавки попросту не выкладывается. Его реализация нерентабельна. С начала 2023 года нарушителям было выписано 770 штрафов на сумму 806 млн аргентинских песо, но ситуация не изменилась.
Аргентинские стейки в Китае
Между тем c 18 по 20 мая в Шанхае прошла Международная выставка продуктов питания и напитков (SIAL 2023), на которой аргентинское мясо имело бурный успех: ежедневно гостям павильона Аргентины готовили более 500 стейков. Сам павильон, площадью 1100 кв. м., стал одним из самых посещаемых, а в делегацию вошли представители 34 ведущих мясокомбинатов страны. Некоторые из них – такие, как ArreBeef, Compañia Central Pampeana, Frigorífico Gorina – в прошлом активно сотрудничали с российскими импортёрами.
Алехандро Салемне из Аргентинской ассоциации мраморной говядины (Asociación Argentina de Angus) отметил, что за последние пять лет интерес китайцев к премиальному мясу резко вырос.
«Китайские импортеры уже начали разбираться в тонкостях, и в этом сегменте есть место для аргентинского мяса», — отметил он.
Однако по мнению Салемне, Китай еще не полностью пришел в себя после пандемии, и как следствие возможные партнеры Аргентины ведут себя довольно осторожно. Влияет и тот факт, что на международном рынке говядина в сравнении с 2022 годом подешевела, и в этом году аргентинские производители получают за свой продукт в среднем на 27% меньше.
Стоимость премиальных отрубов велика: мякоть голяшки может продаваться за 5000 долларов за тонну; отрубы задней четверти (наименее жирное бескостное мясо) — 5500 долларов, и передней — 4600.
Страсть к аргентинскому мясу
Специалисты считают, что в будущем 2024 году поголовье коров в Аргентине сократится на 10%, упав до отметки 13-13,2 миллиона голов. В результате небывалой засухи животным, находящимся на вольном выпасе, не хватает травы, а производство комбикорма затруднено вследствие экономического кризиса и подорожания элементов необходимой инфраструктуры. В перспективе это означает снижение объемов поставок как на внешний, так и на внутренний рынок, что, в свою очередь, неминуемо повлечет за собой очередной рост цен на говядину.
Аргентинцы в еде достаточно консервативны и по статистике потребляют в год 47 кг мяса на человека. Однако любимые блюда становятся все менее доступными. Какие меры для решения этой проблемы примет новое правительство после выборов в октябре 2023, пока неизвестно. Придется ли Аргентине менять пищевые привычки и во что может вылиться их недовольство?
Пока ответить на эти вопросы трудно — а школьники старательно пишут сочинения под названием «Страсть к аргентинскому мясу» и рассчитывают на то, что в случае победы на конкурсе их семьям и одноклассникам бесплатно достанутся самые большие и вкусные стейки.