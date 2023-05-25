Актер Михаил Мамаев назвал «предсказуемостью» антироссийскую позицию некоторых своих коллег

В первые две недели после начала специальной военной операции на Украине круг общения поэта и журналиста Михаила Мамаева значительно сузился. В эфире программы «Жизнь и судьба» он рассказал, что причиной этому стали различия в отношении к происходящим событиям.
«Конечно мне горько узнавать о том, что некоторые мои коллеги оказались по ту сторону баррикад. Но во многом это было предсказуемо», — отметил актер в беседе с Борисом Корчевниковым.
Мамаев признался, что контакты большинства коллег удалил и из социальных сетей, и из телефонной книжки, из-за их антироссийской позиции. По его мнению, подобная точка зрения формируется у человека с раннего возраста.
Ранее режиссер Владимир Шевельков выразил свое отношение к знаменитостям, которые покинули Россию. Для него они являются глупыми людьми, которые не хотят замечать реальные вещи.