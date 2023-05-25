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Глава Крыма Сергей Аксенов отчитал министра ЖКХ Донца и мэра Феодосии Попенкова за невыполненные задачи

Общество
Глава Крыма Сергей Аксенов отчитал министра ЖКХ Донца и мэра Феодосии Попенкова за невыполненные задачи

Глава Республики Крым Сергей Аксенов отчитал министра ЖКХ региона Сергея Донца и мэра города Феодосия Владимира Попенкова за невыполненные задачи.

Об этом он написал в своем Telegram-канале 25 мая, в четверг. До 1 июня текущего года всем главам администраций необходимо распределить территории своих муниципальных образований и закрепить за ними исполнительных лиц, подчеркнул Аксенов.

«Вместе с тем нужно провести работу с жителями частного сектора и определить единый норматив по содержанию прилегающих территорий», — резюмировал глава региона.

Ранее стало известно, что снижение туристического потока на Крымский полуостров привело к падению стоимости проживания в регионе.
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