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Представитель МИД КНР Мао Нин увидела суть конфликта на Украине «во взрыве противоречий»

Политика
Представитель МИД КНР Мао Нин увидела суть конфликта на Украине «во взрыве противоречий»

В Министерстве иностранных дел Китая прокомментировали причины возникновения конфликта на Украине. Представитель ведомства Мао Нин увидела их «во взрыве противоречий».

Она назвала ситуацию трагедией, но отметила, что этого можно было бы избежать. При этом суть конфликта, по ее словам, состоит «в крупном взрыве противоречий в управлении европейской безопасностью».

Тот этап, который идет сейчас, в МИД КНР назвали болезненным уроком. Представитель китайского ведомства подчеркнула, что государство всегда опиралось на историческую справедливость, а также было настроено на проведение переговоров.

В Китай в рамках рабочей поездке ранее отправился председатель Правительства России Михаил Мишустин. Премьер Госсовета КНР Ли Цян во время встречи с ним заявил о больших перспективах сотрудничества стран.
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